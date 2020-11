“Dicono tutti che Ribery non sia più lui, però occhio, nelle due azioni top della Fiorentina…”

Franck Ribery ha cominciato questa stagione con la Fiorentina restando al di sotto delle aspettative e agli standard che ci aveva fatto vedere nella scorsa stagione (almeno quando non era out per infortunio).

Però su La Gazzetta dello Sport è tutto sommato benevolo il commento sulla prestazione del francese a San Siro “Dicono tutti che il buon vecchio Franck non è più lui – scrive Sebastiano Vernazza nelle sue pagelle – e un po’ è vero, però occhio, nelle due azioni top dei viola c’è Ribery: l’assist per il palo di Vlahovic, il pallonetto sminato da Gigio”.