Dieci giorni per pensare solo alla Fiorentina

Il West Ham arriverà alla finale di Conference League con un grande vantaggio, che speriamo ovviamente non risulti decisivo, sulla Fiorentina: avrà dieci giorni a disposizione solo ed esclusivamente per preparare questo appuntamento.

La Premier League è terminata ieri. E’ stato un campionato deludente quello degli Hammers che hanno chiuso al 14esimo posto, poco al di sopra della zona retrocessione, ma non è questo il punto. Il punto è che Moyes e i suoi non avranno un altro appuntamento ufficiale prima del 7 giugno, a differenza dei viola che scenderanno in campo anche questo fine settimana per giocare contro il Sassuolo.

Chiaramente Italiano farà molto turnover in vista di questo appuntamento, ma tutta la banda viola ne avrebbe fatto volentieri a meno di questa inutile trasferta e avrebbe preferito fin da subito concentrarsi su Praga e l’avversario inglese.