Dieci milioni dal Comune per il Padovani e non c’è un no anche da parte della Fiorentina a contribuire all’opera. Si va verso un aumento importante del costo dei biglietti

Con i lavori al Franchi, che per Palazzo Vecchio ci saranno, c’è l’ipotesi concreta per la Fiorentina di doversi spostare per due stagioni al Padovani, impianto adiacente a quello che ospita attualmente i viola.

Solo che lo stesso Padovani necessita di essere messo a norma per poter ospitare le gare di Serie A a cominciare dalla capienza che dovrà passare dagli attuali duemila spettatori a 16 mila. Ma chi pagherà i lavori? Secondo quanto riportato da La Nazione, c’è l’idea di Palazzo Vecchio di prevedere uno scostamento di bilancio di circa dieci milioni, in modo da destinare la cifra alla rapida realizzazione di una struttura che sarà in parte smontabile e in parte invece resterà nella disponibilità del movimento rugbistico.

La Fiorentina contribuirà finanziariamente per completare il progetto? La novità si legge ancora sul quotidiano cittadino, è che non c’è un no assoluto da parte della proprietà americana sull’opportunità di contribuire all’opera.

Intanto quello che è facilmente prevedibile è che ci sarà una richiesta di biglietti che supererà di gran lunga la disponibilità del nuovo Padovani ed è quindi altrettanto facile prevedere un aumento dei prezzi del biglietto, anche per recuperare parzialmente il danno finanziario della capienza ridotta.