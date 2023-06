Diecimila tifosi della Fiorentina a Praga, ma solo una parte entrerà allo stadio. La fan zone viola e la massima allerta a Praga: Promessa durezza dalle autorità

E’ la notte di Fiorentina-West Ham. Ma è anche una notte di massima allerta per Praga, la sede della finale di Conference, dove c’è grande attenzione per l’ordine pubblico.

Oltre quindicimila tifosi del club londinese, diecimila quelli viola, ma solo una parte, minimale, di questi tifosi entrerà all’Eden Arena. Tutti gli altri saranno radunati in due fan zone differenti: Letna Park per gli inglesi, Vystaviste per i fiorentini. In queste zone i sostenitori delle due squadre potranno seguire la partita attraverso i maxischermi.

La macchina dell’ordine pubblico si è già attivata da giorni ed è stata promessa estrema attenzione e durezza verso episodi di violenza o danneggiamenti.