Diego Della Valle entusiasta delle nuove “avventure”: “Fase che da inizio ad un periodo interessante. Un futuro digital e sostenibile”

Numerosi sono i temi toccati da Diego Della Valle, ex patron della Fiorentina e presidente e ceo del gruppo Tod’s, che ha aperto i lavori della seconda giornata del MFGS-Milano Fashion Global Summit 2021.

“Gli ultimi mesi hanno portato grandi cambiamenti ma tutti abbiamo rialzato la testa per adeguarci a un mondo che non sarà più come prima sia a livello di azienda che di comportamenti delle persone. Oggi siamo in una fase che dà inizio a un nuovo periodo molto interessante”, ha sottolineato l’imprenditore.

Partendo dall’attenzione verso i giovani, per i quali è fondamentale, “mettere al centro un futuro digital e sostenibile» per veicolare al meglio una nuova visione di Italian lifestyle. «Bisogna essere autentici e parlare in modo chiaro con loro. Ci sono dei valori forti. Le aziende hanno l’obbligo di adeguarsi il prima possibile alle esigenze dei nuovi consumatori»,