Dietro Milenkovic, boh! Italiano e il titolare che non c’è. Il Terzic che non convince e a gennaio potrebbe arrivare un giocatore nuovo

Italiano anche in questi giorni sta lavorando tanto, anche e soprattutto sulla difesa. Nonostante le tante assenze, per gli impegni con le proprie nazionali, sembra proprio il reparto arretrato della Fiorentina quello dove, ancora, non sono stati sciolti tutti i dubbi. Centrocampo e attacco, vista l’abbondanza, hanno sempre soluzioni importanti e soprattutto un quadro e delle gerarchie ormai abbastanza chiare. La difesa no. Lì, praticamente in ogni partita, sono state cambiate situazioni e coppie di centrali. Sarà curioso capire, dopo questa sosta, se Italiano ha individuato i cosiddetti ‘titolari’ o se invece si continuerà ad andare avanti con questa sorta di turnover che non sembra convincere tutti.

Detto che a destra, partita dopo partita, Odriozola sembra essersi guadagnato il posto rispetto all’alternativa Venuti, a sinistra l’unica soluzione è Biraghi. Terzic evidentemente non convince. E poi c’è Benassi, che come Igor e Milenkovic in emergenza può giocare esterno. Ma, appunto, i veri punti interrogativi ancora sono in mezzo. Due piedi destri: Milenkovic e Quarta. Due piedi sinistri: Nastasic e Igor. La prassi ci dice che, solitamente gli allenatori preferiscono far giocare in mezzo due dai piedi diversi, ma non sempre è così. Anche con Italiano. L’unico titolare è solo e soltanto lui: Milenkovic. Come forza specifica, come duttilità, come forza fisica, come abilità nell’inserirsi nei calci piazzati per andare in gol. Sono tante le reti del centrale serbo, che a fine stagione spesso e volentieri colleziona gol importanti e decisivi. Gli altri, ancora oggi, sembrano sulla stessa linea e con le stesse chance di partire dall’inizio. Con Nastasic forse leggermente in ritardo rispetto agli altri ma pronto, grazie alla conoscenza della piazza e del calcio italiano, a scalare posizioni.

Certo, la ‘conoscenza’ e il feeling calcistico, soprattutto in difesa sembrano determinanti. Anche con il portiere, che da lunedì per forza di cose (visto l’infortunio di Dragowski) cambierà. Sintonia tra l’estremo difensore e i centrali, affiatamento, giocare più possibile assieme. Vedremo se Italiano opterà o meno per questa strada dopo il primo quinto di campionato. E vedremo se, a gennaio, la Fiorentina deciderà di rinforzarsi. Magari proprio in quella fascia sinistra dove, ancora, le alternative sembrano essere davvero poche. Dalla difesa, dalle reti subite, passerà anche una bella fetta di speranze. Oggi i viola sono al nono posto, assieme all’Udinese, nella classifica dei gol subiti (undici), sicuramente un punteggio migliorabile.