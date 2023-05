Difesa viola imbattuta solo con le ultime due della classe: l’enorme sofferenza nel gioco aereo e un Milenkovic sempre più necessario

C’è soprattutto la difesa nel mirino delle critiche, proprio quella difesa che nell’unico momento brillante della stagione (marzo e aprile) spesso chiudeva la saracinesca davanti all’avversario. Nelle ultime otto per la Fiorentina sono arrivate appena una vittoria e solo due clean sheet, contro Sampdoria e Cremonese (in Coppa Italia), ovvero le ultime due in classifica. Per il resto ben 12 gol subiti, come riporta La Nazione, e una difficoltà crescente nell’arginare la cosiddetta ‘palla lunga e pedalare’, spesso fatale per la squadra di Italiano. In tal senso, l’assenza di Milenkovic si è spesso fatta sentire nel gioco aereo: giovedì con il Basilea ad esempio, la Fiorentina ha patito molto la sua squalifica.