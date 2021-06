Diks torna ma difficilmente resterà alla Fiorentina: spunta un’illustre pretendente

Nelle ultime settimane, complice la fine del prestito con i danesi dell’Aarhus, il terzino destro Kevin Diks è tornato a far parlare di se in casa Fiorentina. Che fare con l’esterno olandese? Qualcuno ipotizza un suo reintegro in squadra almeno per essere visionato da Gennaro Gattuso, ma molto probabilmente il suo destino sarà lontano dal club viola. D’altronde il classe ’96, portato a Firenze da Pantaleo Corvino nel 2016, con la Fiorentina ha collezionato piu prestiti che presenze: 2 le presenze con la magia viola, 4 le squadre cambiate in 5 anni.

In Europa in molti lo accoglierebbero a braccia aperto, oltre all’Aarhus anche Copenhagen e Anderlecht sarebbero disposti a trattare con i dirigenti viola. Quest’oggi però è spuntata una nuova e illustre pretendete. Secondo quanto riportato dal portale sportivo turco Daily Sabah sul terzino destro di proprietà della Fiorentina ci sarebbe anche il Fenerbahce: una nuova soluzione che potrebbe accontentare le pretese di giocatore e club.