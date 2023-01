Dilemma offensivo

Ultima chiamata per Jovic oppure soluzione Kouame centravanti com’era stato in un paio di occasioni a settembre (contro il Verona) e ottobre (con l’Atalanta)? E il grande dilemma che ha accompagnato la Fiorentina verso il Torino e la curiosità sarà risolta soltanto alla comunicazione delle note ufficiali: ma tutto nasce dal fatto che l’attaccante ex Real Madrid non riesce a incidere come potrebbe e dovrebbe.

E la nuova-vecchia idea ha preso forma lungo tutta la settimana, constatato poi che Nico Gonzalez non ha ancora una condizione atletica che gli permetta i novanta minuti altrimenti sarebbe toccato a lui, e se il tecnico viola non trova motivi per cambiare questa idea, stasera il Torino l’affronterà con l’ivoriano là davanti e il terzetto Ikoné, Bonaventura e Saponara a supporto. Se la cambia, Jovic regolarmente al proprio posto e rimane fuori uno tra Ikoné e Saponara. O gioca Kouame o gioca Jovic non sarà la stessa cosa. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.