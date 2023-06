Dimenticato Amrabat, il Barcellona continua a cercare centrocampisti sul mercato, ma incontra una cifra folle

Per il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, il ‘sogno’ Barcellona è tramontato da un pezzo. I Blaugrana si sono sistemati con l’acquisto a parametro zero di un campione d’Europa come Ilkay Gundogan. Nonostante abbia dimenticato il marocchino viola, però, il club catalano non sembra volersi fermare a centrocampo.

Il Barcellona ha infatti manifestato interesse per altri centrocampisti nel panorama europeo, tra cui Kimmich, Darder e soprattutto Palhinha del Fulham. A dir poco folle, però, la richiesta del club inglese: 100 milioni di €. Certo è che Amrabat non rientra più nei piani del Barcellona e il sogno del mediano della Fiorentina di giocare in Liga è in forte dubbio.