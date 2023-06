Dinabursky: “Kokorin è diventato un artista più creativo. Ci sono dubbi che possa restare alla Fiorentina, ma in Italia può mettersi alla prova”

Il capo analista dell’Aris Limassol, Yuri Dinabursky, ha parlato dei cambiamenti fatti in questa stagione da Aleksandr Kokorin, che è tornato alla Fiorentina dopo il suo prestito.

“A Cipro, Kokorin ha cambiato leggermente il suo ruolo ed è diventato un artista più creativo – ha detto Dinabursky a Championat.com – Il più delle volte ha giocato come seconda punta, che riceve palla tra le linee, crea occasioni: a un certo punto Alexandr si è persino trasformato in una specie di regista. Non ha realizzato tanto quanto ha creato. Ma alla fine della stagione, Kokorin ha segnato diversi gol molto importanti che hanno determinato la vittoria in campionato dell’Aris, e meritatamente ha ricevuto il titolo di miglior giocatore della stagione”.

Quanto ad un futuro alla Fiorentina, Dinabursky ha detto che “ci sono dubbi. Se un anno fa non contavano su di lui lì, ora è difficile che abbiano cambiato idea. Ma in squadre leggermente inferiori in Italia, può ancora mettersi alla prova. La velocità diminuisce con l’età. Tuttavia, il livello di abilità di Alexandr è ancora piuttosto alto”.