Dinamismo e imprevedibilità cercasi: a Italiano serve quanto prima il miglior Brekalo

Pur non essendo arrivato a gennaio il centravanti tanto richiesto dai tifosi e dall’ambiente viola in generale, l’attacco a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano è adesso numericamente e qualitativamente più organizzato grazie all’approdo in viola di Josip Brekalo.

L’esterno ex Wolfsburg e Torino è stato un acquisto avvalorato a pieno dall’allenatore gigliato per la sua rapidità e la tecnica nel saltare l’uomo facilmente. La sua forza sta nel dinamismo, quella caratteristica che purtroppo è venuta totalmente a mancare nel momento in cui si sono infortunati sia Sottil che Gonzalez. Ora che il secondo è tornato a completa disposizione, con l’inserimento dell’esterno croato negli schemi tattici di Italiano, lo sprint delle ali potrebbe portare veramente la Fiorentina a prendere il volo in fase offensiva e sbloccare definitivamente i centravanti in rosa.

Dopotutto, se le punte non segnano con continuità è opportuno trovare una soluzione efficace. Il ritorno al tridente con Brekalo pronto a sgasare sulla fascia di sua competenza per servire assist a profusione potrebbe essere la chiave di volta per tentare di far andare in doppia cifra in campionato almeno uno tra Jovic e Cabral. La nuova risorsa viola ha inoltre affermato pochi giorni fa di apprezzare tanto il gioco offensivo improntato da Italiano ritenendolo ideale per le sue caratteristiche. Resta soltanto da capire quanto tempo servirà ancora prima di vederlo titolare e nella forma migliore, così da poter disporre finalmente un po’ di freschezza in attacco e anche di quell’imprevedibilità che quest’anno è mancata nella maggior parte delle partite disputate dalla Fiorentina.