Dionisi: “Faccio i complimenti a Italiano, la Fiorentina è diversa rispetto al passato. Berardi? Ce lo teniamo stretto”

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato anche di Fiorentina, di mister Vincenzo Italiano e di Domenico Berardi nel corso dell’intervista rilasciata a TMW: “Diciamo che ho un fatto un po’ io il suo percorso, perché lui ha già fatto un anno di Serie A. Devo fargli i complimenti, perché la Fiorentina può fare un bel campionato. Non sono io a dover giudicare, ma si nota una Fiorentina diversa rispetto all’ultima stagione e immagino che possa fare un bel campionato”.

Dionisi si sofferma poi su Berardi, accostato alla Fiorentina in estate e possibile nome anche per il mercato di gennaio (LEGGI QUI): “Sono contento di allenarlo e del suo rendimento. Un giocatore da solo non fa niente, ma in ogni squadra ci sono quelli che fanno la differenza. Lui è uno di questi e ce lo teniamo stretto, fermo restando che anche Domenico ha bisogno di una squadra alle spalle, altrimenti non può fare molto. Le voci di mercato? Se se n’è parlato tanto è per merito, vuol dire che abbiamo un giocatore bravo. Dopo l’Europeo, si è rituffato nella sua realtà. Ce lo godiamo: a oggi abbiamo giocato solo sette partite, ne mancano molte di più e speriamo che Domenico continui a fare queste prestazioni”.