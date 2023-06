Dionisi: “Fiorentina motivata in vista della finale di Conference, è uno svantaggio per noi. Italiano può schierare due squadre titolari senza problemi”

Alla vigilia di Sassuolo-Fiorentina, sfida valevole per l’ultima giornata di Serie A, il tecnico dei padroni di casa Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa.

Ecco le sue parole: “Il bilancio è positivo, poi ovvio che come finisci, l’ultimo ricordo è quello che più fresco e la speranza è di finire bene. Affronteremo una squadra più motivata di noi, questa gli servirà per preparare la partita più importante della loro stagione ma noi giochiamo in casa, l’ultima di campionato, un girone di ritorno importante. Il nostro cammino è stato difficile nel girone d’andata ma mi piacerebbe dare valore al girone di ritorno che abbiamo fatto. Se guardiamo la classifica paghiamo l’andamento non positivo dovuto non solo alle prestazioni ma anche agli infortuni, paghiamo il girone di andata non positivo, quello di ritorno è stato ottimo. La speranza si è manifestata anche a Genova dove siamo stati imprecisi. Speriamo domani di essere così prestativi e meno imprecisi, perché la Fiorentina ci metterà in difficoltà”.

Come sta Frattesi?

“Sta benino, sarà convocato, non partirà dall’inizio, non rischieremo niente e valuterò a partita in corso. Finiamo che non siamo tutti e mi piacerebbe che chi ha giocato meno riuscisse a trovare spazio. Vorrei vincere contro una squadra forte e so che non è facile perché loro hanno qualcosa su di noi sulla carta a livello emotivo e di struttura, hanno due squadre. Davide a disposizione è una risorsa ma avendo fatto pochi allenamenti in queste due settimane ma non correrò nessun rischio”.

Fiorentina in attesa della gara più importante dell’anno: è un vantaggio o uno svantaggio?

“Io credo che non sia un vantaggio per noi perché la Fiorentina può giocare domani con 11 giocatori e la prossima con altri 11 giocatori e tutti di un livello molto simile, quindi complimenti alla squadra e al mister. Si fa fatica a individuare un undici titolare nella Fiorentina. Non dobbiamo pensare a questo, dobbiamo essere motivati noi. Non ci arriviamo nello stesso modo a livello emotivo. Loro puntano all’ottavo posto, noi a finire bene, loro si preparano alla gara dell’anno, per noi è l’ultima, loro ci arrivano con tutti, noi 3 settimane fa abbiamo iniziato a fare delle scelte e abbiamo preferito pensare al futuro di Laurienté perché avrebbe potuto finire la stagione ma per obiettivi futuri si è deciso di interromperlo prima per avere più tempo di recupero poi”.

Ci sarà turnover domani?

“Sperimentale direi di no, perché cerco di mettere sempre la squadra che possa battagliare e vincere contro gli avversari, mantenendo la nostra identità. Davanti avremo una squadra forte, ma al tempo stesso mi riservo di cambiare qualcosa rispetto alla gara precedente. In porta? O Pegolo, o Russo o Consigli, hanno più possibilità Pegolo o Russo di Consigli“.