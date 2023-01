Dionisi: “Gli episodi non ci aiutano in questo periodo, sia oggi che a Firenze abbiamo raccolto meno di quanto meritato”

Delusione anche oggi per il Sassuolo e per il suo tecnico Alessio Dionisi, che a Sky ha citato anche il match di Firenze di sabato scorso:

“Dobbiamo andare incontro alla fortuna perché ultimamente gli episodi non ci stanno aiutando, è normale che si cerchino spiegazioni, dobbiamo fare di più e solo giocare non basta. Quello che stiamo vivendo quest’anno non l’abbiamo vissuto l’anno scorso, avevamo alti e bassi, quello di ora è un basso. I ragazzi sanno quando fanno bene o male, sanno di aver fatto meglio della Lazio nel primo tempo. Abbiamo fatto poche partite dove meritavamo zero punti, a volte non ci prendiamo quello che meriteremmo con la prestazione, così è stato a Firenze e anche oggi”.