Dionisi non digerisce il KO… e teme la Fiorentina: “Non è la miglior squadra da affrontare, sarà dura a Firenze”

Il prossimo avversario della Fiorentina inciampa rovinosamente al suo ritorno in campo. In uno dei due anticipi delle 12:30, la Sampdoria ha battuto il Sassuolo al Mapei Stadium con il punteggio di 1-2. I neroverdi, adesso, sono incastrati al quindicesimo posto in classifica.

Al termine della partita, l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato a Sky Sport, rivolgendo un pensiero anche alla Fiorentina, che affronterà tra tre giorni: “Ci siamo complicati la vita da soli e dobbiamo essere arrabbiati soltanto con noi stessi. Fortunatamente si rigioca subito, anche se la Fiorentina non è la miglior squadra da affrontare, specialmente a Firenze. Dobbiamo fare meglio”.