Dionisi non si scompone su Bajrami: “Ha qualità, ma ad oggi non mi interessa del mercato”

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato nella conferenza stampa prima della partita di domani contro lo Spezia. Gli è stato chiesto anche di Nedim Bajrami, obiettivo di mercato dei neroverdi (oltre che della Fiorentina) e che Dionisi ha già allenato a Empoli. Il tecnico non si è scomposto più di tanto: “Adesso penso solo allo Spezia. Vediamo chi arriverà, sinceramente ora non mi interessa”.

Sempre sull’albanese, non aggiunge novità di calciomercato: “Avete nominato un giocatore che non è del Sassuolo. Conosco Nedim, so che ha qualità, ma non sarebbe abbastanza per stravolgere un intero sistema di gioco soltanto per agevolarlo. Chi sceglie il Sassuolo, si adegua”.