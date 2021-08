Dionisi: “Non so se dopo la sosta avrò ancora Berardi… ma sono scelte che spettano ai dirigenti”

Si torna a parlare di Domenico Berardi anche nel post Sassuolo-Sampdoria e a parlarne così è direttamente l’allenatore neroverde Alessio Dionisi: “Non so se al rientro dopo la pausa per le nazionali troverò Berardi. Io so cosa ci siamo detti e non vedo l’ora che finisca il mercato almeno saprò che gruppo saremo. Queste scelte spettano ai dirigenti”.

Vedremo dunque se la Fiorentina avrà la forza e la voglia di tentare l’assalto definitivo all’attaccante calabrese per regalarlo a Italiano.