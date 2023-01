Dionisi: “Oggi avevamo contro un grande avversario, abbiamo concesso poco e creato tanto. Siamo rammaricati, meritavamo di più”

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in sala stampa dopo la sconfitta incassata contro la Fiorentina: “Non so che rimproverare alla squadra, oggi giocavamo contro un grande avversario e non meritavamo questa sconfitta. Gli episodi del VAR? Il fallo di mano lo abbiamo visto tutti, non capisco perché l’arbitro è dovuto andare al VAR a rivederlo. Sul rigore della Fiorentina ho il dubbio che Terzic fosse in fuorigioco. L’anno scorso abbiamo fatto una bella gara, ma anche oggi abbiamo fatto bene. Siamo rammaricati, abbiamo concesso poco e creato tanto. Probabilmente paghiamo la partita giocata l’altro giorno”.

Poi prosegue: “I ragazzi hanno fatto bene, dovevamo però determinare di più. Sul rigore della Fiorentina aggiungo che ogni rimpallo e tocco di mano dovrebbe essere considerato rigore se si usa questo metro di giudizio”.

E aggiunge: “La classifica non mi preoccupa. Chi si preoccupa di questo non può lavorare nel calcio. Meritavamo di più ma siamo figli dei risultati, è il momento di tirare fuori gli attributi”.