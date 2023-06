Dionisi: “Peccato non aver finito bene, eravamo in 9 ma ottima prestazione. La prima espulsione ha cambiato la gara”

Il commento alla gara da parte del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi a Dazn:

“Abbiamo spinto tanto, il nostro gruppo non è molto nutrito, sono molto soddisfatto di quello che hanno fatto. Peccato non finire bene, una prestazione per tanti aspetti anche positiva, abbiamo finito in 9, con tanti ritorni, esordi, per un’ottima prestazione. Le ultime gare non danno rilievo al cammino che abbiamo fatto, dopo cessioni importanti. La squadra è stata in partita, poi dopo l’espulsione la partita è cambiata”.