Dionisi riflette sul futuro e il Sassuolo mette anche Aquilani sul taccuino dei possibili successori

Non era cominciata bene la stagione per il Sassuolo di Alessio Dionisi, che è stato anche messo in discussione dalla società neroverde quando la sua squadra stazionava nei bassifondi della classifica. Poi la ripresa e adesso un 12° posto che fa stare tutti più tranquilli. Così il tecnico della società emiliana adesso riflette sul futuro: vuole capire le intenzioni del club sul mercato, con diversi profili importanti in bilico (vedi Frattesi, Berardi, Maxime Lopez); capire quali sono i piani per il futuro, onde evitare di trovarsi ancora un’altra volta a dover riparte ancora da zero.

Si deciderà tutto a fine stagione, ma il Sassuolo ha già messo alcuni nomi sul taccuino per non farsi trovare impreparato in caso di addio di Dionisi. Tra i profili messi nel mirino ci sono Paolo Zanetti, Fabio Grosso e anche Alberto Aquilani, allenatore della Fiorentina Primavera che tanto bene sta facendo con i giovani viola. La società viola, però, conta tanto su di lui e farlo partire non sarà facile. Lo scrive il Corriere dello Sport.