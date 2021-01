La Fiorentina Femminile rimonta il Milan e raggiunge la Juventus in finale di Supercoppa Italiana

Fiorentina Femminile-Milan 2-1

FIORENTINA (4-3-1-2): Schroffenegger; Thogersen, Quinn, Tortelli, Zanoli; Adami, Breitner, Catena; Piemonte; Sabatino, Bonetti.



93′ – FINISCE QUI! La Fiorentina batte 2-1 il Milan in rimonta e vola in finale di Supercoppa dove troverà la Juventus!!!

92′ – Simic ci prova dal limite, palla indirizzata sotto la traversa ma Schroffenegger vola e devia in angolo

87′ – Punizione dal limite per il Milan, per fortuna non sfruttata. Si salva la Fiorentina che poi parte in contropiede con Clelland che calcia, ma il tiro è centrale

64′ – GOL DELLA FIORENTINA! 2-1! Sugli sviluppi di un corner dalla destra Quinn incorna di testa e la mette nell’angolino!!

55′ – GOL DELLA FIORENTINA! 1-1! Cross dalla sinistra, velo di Sabatino e Kim insacca sotto porta!!

53′ – Paratona di Schroffenegger che toglie dall’incrocio un grandissimo tiro dalla distanza di Jane

45′ – Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo con il Milan in vantaggio 1-0. La reazione della Fiorentina c’è stata, ma per adesso non ha portato frutti

38′ – Altra occasione per Bonetti che salta secco il portiere del Milan ma poi con la porta vuota non riesce a dare forza al tiro permettendo il recupero dei difensori avversari

31′ – Giocata personale di Bonetti che salta un paio di avversarie e poi calcia in porta, trovando però la presa centrale del portiere

12′ – Occasione per Quinn! Su angolo di Bonetti la centrale si ritrova il pallone buono da spingere in rete, ma manda alto con la testa

6′ – Gol del Milan. 0-1. Giacinti porta in vantaggio le rossonere dopo appena sei minuti con un bel pallonetto da dentro l’area di rigore.



0′ – Inizia la partita

Semifinale di Supercoppa Italiana femminile. La Fiorentina di Cincotta affronta il Milan, in palio un pass per la finale dove ad attendere c’è la Juventus, vittoriosa sulla Roma questo pomeriggio.