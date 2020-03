DIRETTA Instagram con Lorenzo Amoruso questo pomeriggio: Inviateci fin da subito le vostre domande

Alle ore 17.30 appuntamento con la diretta Instagram per Fiorentinanews.com. Sarà l’occasione per incontrare e fare domande all’ex difensore ed ex capo degli osservatori della Fiorentina, Lorenzo Amoruso. Potete inviarci fin da subito le vostre domande che rivolgeremo al diretto interessato, su qualsiasi argomento a vostra scelta, semplicemente commentando questa notizia.

