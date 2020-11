DIRETTA VIDEO: Prima puntata per CasaViola Più, si parla di Stadio, Calciomercato e Prandelli. Ospiti d’eccezione in collegamento

Prima puntata per CasaViola Più, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina che va in onda a partire da questa sera alle 21 su FirenzeViolaSuperSport Live (canale 196 del digitale terrestre) e Fiorentinanews.com. Conduce Lucia Petraroli, mentre ci saranno in collegamento ospiti come Alberto Malusci, ex calciatore viola, Eugenio Ascari, procuratore, e il nostro direttore Stefano Del Corona. Tanti gli argomenti sul piatto: l’arrivo di Prandelli, il calciomercato viola e anche le ultime novità sullo stadio.

