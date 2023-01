Dirigenti della Fiorentina convinti di avere reparto attaccanti esterni fra i migliori d’Italia. Salto di qualità solo con Berardi, ma ora…

I dirigenti della Fiorentina sono sempre convinti di avere un reparto, quello degli “attaccanti esterni” fra i migliori d’Italia se al completo. Lo si legge stamani su La Gazzetta dello Sport.

L’unico giocatore che i vertici del club hanno sempre reputato in grado eventualmente di innalzare il valore di questa squadra (almeno tra quelli avvicinabili e non impossibili) è Berardi. Ma tra prezzo del cartellino, situazione del Sassuolo in classifica ed il lungo contratto, non è il momento per questo trasferimento.

Piace molto Brekalo e l’idea di prenderlo a parametro per giugno potrebbe eventualmente essere anticipata a gennaio. Però il giocatore andrebbe rimesso in forma ed i viola nelle prime tre settimane di febbraio si giocano l’intera stagione tra Coppa Italia e Conference.