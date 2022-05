Dirigenze girevoli: Bigon non è più il responsabile tecnico del Bologna, al suo posto arriva il dirigente degli anni d’oro dell’Atalanta

Adesso è ufficiale, Giovanni Sartori è il nuovo direttore sportivo del Bologna. Dopo aver salutato Bergamo e l’Atalanta, il ds è arrivato nel capoluogo emiliano per la firma sul contratto, andando a sostituire Riccardo Bigon, dopo sei anni in rossoblù. Questo il comunicato ufficiale del Bologna:

“Il Bologna F.C. 1909 comunica che il nuovo Responsabile dell’Area Tecnica è Giovanni Sartori. Classe 1957, nativo di Lodi, dopo avere giocato ed allenato ha iniziato al Chievo nel 1992 la carriera da Direttore Sportivo, passando poi nel 2014 all’Atalanta.

Dopo sei stagioni in rossoblù il Bologna rivolge un caloroso saluto e un affettuoso ringraziamento a Riccardo Bigon per la dedizione e la professionalità ogni giorno dimostrate, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”.