Disavventura “nazionale” per Mancini: “Quelli di Autostrade per l’Italia devono vergognarsi”

Il ritorno a casa del c.t. azzurro ed ex allenatore della Fiorentina, Roberto Mancini, dopo il match di Reggio Emilia non è stato semplice e nemmeno senza ostacoli: lo ha documentato lui stesso con una storia su Instagram in cui si scaglia contro Autostrade per l’Italia.

“Queste sono le autostrade italiane. Arrivi a mezzanotte dalla A7 e allo svincolo per l’A26 trovi l’autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi, ma in tanti dovete vergognarvi. Vergogna” e in sottofondo si sente anche un “porca tr…”.