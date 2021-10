Disavventura per il Suv di Vlahovic mentre il serbo è in Nazionale: il carroattrezzi lo porta via dai posti della giunta comunale

Un piccolo episodio di cronaca che tocca Dusan Vlahovic ed è La Nazione a riportarlo: il riferimento è al Suv Mercedes dell’attaccante serbo che nelle scorse ore è stato rimosso con carroattrezzi da una via del centro storico adiacente a Piazza Signoria. Di fatto la sua auto era parcheggiata nei posti riservati alla giunta ed è stata quindi portata via. Una disavventura per l’attaccante della Fiorentina, che però non sarebbe l’autore dell’infausto parcheggio.