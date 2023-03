Disavventura per l’ex Fiorentina Salah: svaligiata la sua casa in Egitto

Decisamente una brutta sorpresa quella ricevuta da Mohamed Salah. La casa a Il Cairo dell’ex attaccante della Fiorentina è stata infatti svaligiata, per fortuna quando al suo interno non c’era nessuno. Tra la refurtiva nessun gioiello ma solo decoder, televisori, indumenti, scarpe e un trofeo personale del calciatore.

La polizia ha aperto un’inchiesta in attesa del ritorno in Egitto di Salah, previsto per la prossima settimana. La Nazionale egiziana sarà infatti impegnata in una doppia sfida contro il Malawi, valida per la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa.