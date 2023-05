Distefano a FN: “Il mio sogno è giocare al Franchi con la maglia della Fiorentina. Non eravamo abituati a perdere una finale, ma vogliamo vincere lo Scudetto Primavera per Firenze e i tifosi viola”

Trascinatore della Fiorentina Primavera di Aquilani, l’attaccante classe 2003 Filippo Distefano ha già debuttato anche in prima squadra con mister Italiano. Per il giocatore gigliato si tratta dell’ultima stagione nelle giovanili viola, in cui è rimasto come fuori quota. Fiorentinanews.com ha realizzato un’intervista esclusiva con il giovane toscano, per parlare del presente e del futuro con la Fiorentina, ma certamente non solo.

In Prima Squadra hai esordito prima in Serie A e poi in Conference. Come hai vissuto questi due momenti? Li consideri un punto di arrivo o un punto di partenza? Raccontaceli

“Sono state entrambe delle emozioni molti forti. Sono state due partite che considero per me sia un punto di arrivo, ma anche e spero un punto di partenza. Che questo sia solo l’inizio. Mi ricordo che ero molto emozionato, la prima volta infondo non si scorda mai. Devo essere però sincero: il mister mi ha tranquillizzato, così come i miei compagni. Ero tranquillo”.

I dirigenti viola dicono che la volontà del club sia quella di portare sempre più giovani in Prima Squadra. Tu tra i ragazzi della Primavera sei uno dei talenti che si è messo più in mostra. Ti senti pronto per un’esperienza con i grandi?

“Il mio passaggio nei grandi è quasi obbligato, vista l’età. L’esperienza in Primavera per me sta finendo, ma sento di aver fatto un percorso importante negli ultimi tre anni. Anche rispetto alla passata stagione mi sento molto migliorato. Sicuramente all’inizio ci saranno delle difficoltà, perché si sa che il salto da Primavera a Prima Squadra è grande, ma mi sento pronto. Con mister Italiano, inoltre, ho un bel rapporto, mi trovo molto bene a lavorare con lui. Mi ha lanciato e dato la possibilità di realizzare un sogno. Poi il prossimo anno decideremo tutti insieme”.

In Primavera hai ricoperto più ruoli: dall’esterno d’attacco alla seconda punta, a volte anche come punta. In quale posizione ti trovi più a tuo agio in campo e in quale pensi di poter rendere maggiormente?

“Questa è una domanda che mi sto facendo anche io, visto che il prossimo anno probabilmente sarò in Prima Squadra e anche questo aspetto potrebbe cambiare. In Primavera mi piace giocare sia come esterno a sinistra che come seconda punta. Se mi penso però con i grandi, sinceramente, preferirei agire da seconda punta. Anche esterno mi piace molto, preferibilmente a sinistra visto che posso rientrare e sentirmi più a mio agio. In Prima Squadra sono tanti i ragazzi con i quali ho parlato degli aspetti offensivi, visto che comunque in quel ruolo sono tanti. Kouame su tutti, ma guardo molto anche Nico Gonzalez. Poi c’è Saponara, che ha tanta esperienza e mi consiglia molto. Ma anche Sottil, che è più giovane”.

Sei un classe 2003 e nella tua bacheca ci sono già 3 Coppe Italia e 2 Supercoppa Primavera. In tanti vorrebbero aver vinto così tanti trofei alla tua età. Sei giovane e di sogni nel cassetto ne avrai…

“Il sogno che si può avverare presto è quello di vincere lo scudetto con la Fiorentina, è il sogno di tutti e sarebbe anche una vittoria per tutti. Poi l’altro, ci pensavo prima passando dal Franchi, è quello di giocare in questa stadio con la maglia viola. Sono due sogni un po’ difficili, ma speriamo di poterli realizzare”.

La sconfitta in finale di Coppa Italia Primavera ha lasciato un po’ di amaro in bocca per come è arrivata. Ora c’è il rush finale per provare a raggiungere i playoff scudetto. Come vedi la squadra e il gruppo? Qual è il vostro obiettivo per il finale di stagione?

“Non eravamo abituati a perdere una finale, anche se fa strano dirlo. Siamo giovani e fa tutto parte di un percorso, non si può sempre vincere. Credo però che in finale contro la Roma abbiamo fatto la nostra partita, poi il calcio è così. Non credo che la sconfitta di Salerno ci abbia condizionato troppo, le ultime prestazioni in campionato non proprio positive fanno parte di un insieme di alti e bassi. Poi ripeto, siamo giovani. Siamo un gruppo unito, ci vogliamo bene. Non posso che essere fiducioso per il finale di stagione. Noi vogliamo vincere anche per Firenze e per i tifosi viola. A partire dallo scudetto che, anche se è un trofeo giovanile, potrebbe essere molto importante”.

Viola Park. Ci siamo quasi. Come vivete nello spogliatoio l’avvicinarsi dell’inaugurazione del nuovo centro sportivo viola? Come e quanto credi possa aiutare il settore giovanile e la Fiorentina in generale a crescere?

“Secondo me per i giovani è una cosa molto importante. Io l’ho visto due anni fa, quando ancora non c’era niente. Bisogna fare solo i complimenti al presidente Commisso, perché è un progetto unico che credo porterà frutti alla Fiorentina e farà bene a tutti. Era veramente un qualcosa di inimmaginabile anche per i tifosi quale anno fa”.