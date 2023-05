Distefano a FN: “Siamo tanti ragazzi toscani nelle giovanili viola, sentiamo molto l’attaccamento alla maglia. Stupito dall’umiltà di Totti. Vi racconto il mio rapporto con Aquilani e Italiano”

In un’intervista esclusiva per Fiorentinanews.com, ha parlato il classe 2003 della Fiorentina Filippo Distefano, che spazia dal rapporto con Totti a quello con i tecnici di Primavera e Prima squadra viola. Ecco le parole dell’attaccante gigliato:

Raccontaci del tuo legame con Francesco Totti e la sua agenzia. Come vi siete conosciuti? Hai mai parlato con l’ex campione della Roma e della Nazionale del tuo percorso? Ti ha dato qualche consiglio?

“Più o meno due anni fa mi chiamarono alcuni suoi collaboratori e mi dissero che c’era l’opportunità di lavorare insieme. La prima volta l’ho incontrato qui a Firenze, abbiamo organizzato una cena. Abbiamo parlato del mio percorso, mi ha dato consigli anche per la prossima stagione. Mi ha stupito molto perché è comunque Francesco Totti, ma si è dimostrato una persona umile e disponibile. È venuto da Roma, l’ho apprezzato molto e sono rimasto molto contento”.

Mister Aquilani sta facendo un ottimo lavoro con la Primavera viola. Com’è il rapporto con lui? Cosa ti piace di più del suo modo di allenare?

“Lui ha un’idea di calcio che mi piace molto: un gioco offensivo con tanto possesso palla. Esalta le mie caratteristiche. Con lui ho avuto anche un rapporto oltre il campo. Mi ha aiutato a livello umano e mi ha fatto crescere. Penso che per un calciatore siano importanti entrambi gli aspetti. Probabilmente il prossimo anno ci divideremo, ma lo ringrazierò sempre”.

Ti sei spesso allenato anche con la Prima Squadra agli ordini di Italiano. Parlaci un po’ di lui e del suo modo di lavorare. Quali sono le somiglianze e le differenze rispetto al lavoro di Aquilani?

“Credo che siano due allenatori simili. Anche ad Italiano piace tenere la palla in un calcio prettamente offensivo. Magari rispetto ad Aquilani è più verticale, ma con lui mi sono trovato molto bene, visto che anche la sua idea di gioco tende a risaltare le mie caratteristiche: attaccare, attaccare, attaccare, magari prendendosi anche qualche rischio. Quest’anno si è visto che il suo lavoro paga, visti gli ottimi risultati”.

A proposito di buoni risultati, come vedi la Fiorentina in questo finale di stagione?

“Per la finale a Roma contro l’Inter, secondo me, non esiste una squadra favorita e una sfavorita. Mi auguro che, visto che non l’abbiamo vinta noi della Primavera, la Coppa Italia la porti a casa la Prima Squadra. Anche in Conference le possibilità di vittoria ci sono, ma penso che già raggiungere due finali in due competizioni sarebbe un ottimo risultato”.

Il tuo idolo è Roberto Baggio. C’è qualche giocatore a cui ti ispiri che al momento è ancora in attività? Perché?

:Mi ispiro a lui e Maradona. Mia mamma è di Napoli, ma penso che tutti gli amanti del calcio che abbiano ammirato Diego siano rimasti affascinati. Io purtroppo non l’ho mai visto in campo. Extra Fiorentina in questa stagione mi ha stupito Kvaratskhelia, dato che comunque anche lui gioca alto a sinistra. I miei punti di riferimento, però, rimangono i ragazzi della Prima Squadra viola”.

Nel gruppo della Fiorentina Primavera ci sono tantissimi giovani talenti interessanti. Su chi scommetteresti per il futuro?

“Potrei dire Amatucci, Kayode e Lucchesi, ma ce ne sono tanti altri. Io stesso, se ho fatto bene, lo devo al mister che mi ha messo nelle condizioni di farlo, ma anche dei miei compagni. Sembra una frase fatta, ma mi hanno aiutato al massimo per esprimermi al meglio in campo”.

Nelle giovanili della Fiorentina ci sono sempre più ragazzi toscani come te e anche in Primavera siete in diversi ad avere origini nella nostra regione. Essere alla Fiorentina, che per la Toscana è il riferimento principale a livello calcistico, vi fa vivere l’attaccamento alla maglia, ai colori e al tifo viola?

“Sicuramente l’attaccamento lo sentiamo tantissimo. Anche quando perdiamo, personalmente, lo sento molto. Ma credo sia proprio il DNA della Fiorentina. Commisso e i dirigenti, che vengono spesso a vedere le nostre partite, ci fanno sentire quanta importanza danno ai giovani”.