Distefano e quella voglia di prendersi la Fiorentina: le richieste non mancano, ma se Italiano lo coinvolgerà…

Tra i giovani della Fiorentina Primavera da tenere più d’occhio di tutti, sicuramente c’è Filippo Distefano, attaccante classe 2003 che ha già fatto il suo esordio tra i grandi in Conference League contro il Riga, scendendo in campo per 31′.

Con la maglia della squadra di Aquilani, in tutte le competizioni fino ad oggi ha collezionato 26 presenze, segnando 9 gol e mettendo a referto 7 assist. Essendo nato nel 2003, è impiegato dall’allenatore viola come fuoriquota nella squadra giovanile e in vista della prossima stagione ci sarà da riflettere sul suo futuro.

La sua volontà è quella di trovare spazio e giocare, iniziando una nuova avventura tra i grandi. Questo non vuol dire per forza addio alla Fiorentina, perché se Italiano vorrà dargli fiducia, il ragazzo è ben contento di rimanere ancora a Firenze. Attualmente i posti in rosa sono pochi, ma in estate in diversi potrebbero lasciare e se si vorrà puntare (anche) sui giovani, Distefano sembra il profilo adatto.

Intanto però le richieste per lui non mancano, sia dall’Italia che dall’estero. Parma e SPAL hanno già chiesto informazioni per il ragazzo, mentre fuori dai confini è vivo l’interesse del Rapid Vienna. Il suo procuratore vaglia tutte le alternative, anche in vista di una scadenza del contratto che arriverà a giugno 2024. Ora la palla passa a Italiano e alla società viola.