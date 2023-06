Distefano: “Piccola rivincita dopo la Coppa Italia. La nostra forza è il gruppo”.

Anche l’Attaccante della Fiorentina Primavera Filippo Distefano ha commentato la prestazione dei suoi dopo il passaggio del turno contro la Roma. Queste le sue parole a Sportitalia:

“Le mie condizioni non erano al top però il mister ha comunque fatto la scelta di togliermi, avevo i crampi e ci poteva stare. Vorrei però sottolineare la grande prova di squadra, perchè la nostra forza oggi è stata questa: dall’inizio dell’anno siamo diventati dei fratelli credo che sia questa la nostra arma in piu. Rivincita dopo la sconfitta in Coppa Italia? Si è chiaro che questa sia una nostra piccola rivincita. La Roma è comunque una squadra molto forte, con giocatori forti, e quindi siamo riusciti a prenderci la nostra rivincita. Da ora comunque pensiamo già al prossimo impegno”.

Ha poi concluso: “In semifinale incontreremo il Torino, che sappiamo sia una squadra molto forte. Noi però siamo arrivati qui con merito e per questo vorremo giocarci le nostre carte fino infondo. Il mio futuro? Io sono molto felice qui alla Fiorentina e l’ho detto tante volte. Sarà una decisione da prendere con la nostra società, che dimostra sempre la massima vicinanza e che anche oggi era presente qui a Sassuolo per seguirci da vicino”.