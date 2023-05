Distefano rimonta due gol al Torino, ma la Fiorentina Primavera viene beffata nel finale e si fa superare al secondo posto

FIORENTINA-TORINO 2-3 (31′ Caccavo, 59′ Dell’Aquila, 75′, 78′ Distefano rig., 86′ Savva)

FIORENTINA (3-5-2): Tognetti; Biagetti (45′ Vigiani), Krastev, Lucchesi; Kayode, Berti (45′ Capasso), Amatucci, Harder, Favasuli (45′ Caprini); Distefano, Presta.

93′ – Finisce qui, Torino batte Fiorentina 3-2 e la supera al secondo posto

90′ – Tre minuti di recupero

88′ – Miracolo di Tognetti! Njie lanciato tutto solo verso la porta, grande parata del portiere viola che tiene viva la Fiorentina

86′ – Gol del Torino. Appena entra Opuku serve l’assist a Savva, che dal limite dell’area scarica un sinistro a fil di palo imparabile per Tognetti. 2-3.

85′ – Fuori Ruiz, dentro Opuku nel Torino

81′ – Fuori Caccavo, dentro Silva nel Torino

80′ – C’è solo la Fiorentina in campo, ennesima giocata di Distefano che scappa sulla sinistra e appoggia per Kayode, piattone a botta sicura respinto da un difensore

78′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! Distefano cambia angolo, il portiere intuisce ma il pallone entra potentissimo sotto l’incrocio. 2-2!

77′ – Altro rigore per la Fiorentina! Stavolta è Capasso che va via in area con una grande giocata, Antolini lo colpisce e l’arbitro non ha dubbi. Ammonito nell’occasione Antolini

75′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! Perfetto Distefano dal dischetto, portiere da una parte e palla dall’altra. La Fiorentina dimezza lo svantaggio e rientra in partita: 1-2!

74′ – Rigore per la Fiorentina! Distefano penetra in area e sposta il pallone, N’Guessan lo colpisce e l’arbitro indica il dischetto. Non arriva il secondo giallo per il difensore del Torino

67′ – Piazzato dai venti metri di Distefano, Passador legge prima la traiettoria e respinge in tuffo

59′ – GOL DEL TORINO. Grande giocata di Njie che va via in area e tocca per Dell’Aquila, bravo a girarsi sul sinistro e concludere in rete col sinistro. Tognetti tocca ma non basta, 0-2.

58′ – Ruiz si mette in proprio e calcia dalla distanza, palla alta con Tognetti in traiettoria

55′ – Occasione Fiorentina! Distefano libera il destro da fuori area, super intervento di Passador che si tuffa sulla sua destra e manda il pallone in corner con la punta delle dita

52′ – Contropiede innescato da Dembele che serve Dell’Aquila, quest’ultimo in area cerca un dribbling di troppo e perde il controllo del pallone

50′ – Slalom strepitoso da parte di Distefano che viene falciato, vantaggio applicato a beneficio di Capasso che entra in area dalla destra ma poi mette in mezzo un cross irraggiungibile per tutti. Ammonito a fine azione Savva per l’intervento su Distefano.

45′ – Triplo cambio all’intervallo nella Fiorentina: fuori Berti, Favasuli e Biagetti, dentro Vigiani, Capasso e Caprini.

SECONDO TEMPO

45+2′- La Fiorentina finisce il primo tempo in attacco, ma termina così: all’intervallo è 0-1 per il Torino

45′- Sono due i minuti di recupero

41′- Brutto pallone perso da Favasuli, ci prova Ruszel ma il tiro gli esce malissimo. Nulla di fatto

38′- Altro brutto intervento su Presta, questa volta di N’Guessan. L’attaccante viola rimane a terra dolorante alla caviglia. Giallo per il difensore del Torino

34′- Ci prova Njie da fuori. La palla rimbalza davanti a Tognetti che però para facilmente

31′- GOL DEL TORINO: bell’azione dei granata che trovano l’imbucata sulla destra per Dembele che mette in mezzo per Caccavo che spedisce in porta con il destro da posizione ravvicinata

28′- La Fiorentina prova a sfondare sulla destra con le incursioni di Kayode, ma i granata difendono bene e respingono gli attacchi

26′- Dembele entra duro su Presta dopo una giocata dell’attaccante viola. Fallo da cartellino giallo, non per l’arbitro

21′- Si accende la partita, con azioni offensiva da una parte e dall’altra. Le folate in avanti, però, non impensieriscono i portieri. Bella la chiusura della difesa granata su imbucata di Kayode

16′- Ci prova Dell’Aquila dal limite dell’area, ma il pallone viene deviato dalla difesa viola e finisce alto sulla traversa. Angolo senza sviluppi per il Toro

15′- Le due squadre si studiano, ritmi non alti. Primo quarto d’ora passato liscio

7′- Ci prova Krastev di testa all’indietro su cross di Amatucci. La palla finisce a lato

1′- Subito cartellino giallo! Ammonito Ruiz per un intervento su Amatucci

1′- Partiti al Torrini!

Tora in campo la Fiorentina Primavera, dopo l’amara sconfitta arrivata in finale di Coppa Italia contro la Roma. La squadra di Aquilani cerca punti importanti per continuare la sua corsa in piena zona playoff. Attualmente i viola sono al secondo posto con 51 pt, davanti proprio al Torino (a quota 49 pt) che sfiderà quest’oggi. Fischio d’inizio alle ore 16:00 al Torrini. Come sempre Fiorentinanews.com vi dà la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul proprio sito.