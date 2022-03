Distefano: “Sono legatissimo alla Fiorentina e a Firenze. Si è chiuso un cerchio, ma adesso se ne apre un altro”

Fresco di primo contratto da professionista con la Fiorentina (LEGGI QUI), Filippo Distefano ha parlato al canale ufficiale del club viola.

“Sono molto contento, per me è una gioia immensa. Come ho sempre detto, sono legatissimo alla Fiorentina e a Firenze. Qui mi sento molto amato e questa è la prova che la cosa è reciproca. Per me è una grande soddisfazione enorme, sono qui da quando sono ragazzino e sto crescendo: è un percorso iniziato tanti anni fa e che vogliamo che continui.

Dopo l’esordio in Serie A contro la Sampdoria sono stato male, ma adesso sono rientrato e penso solo a lavorare. Si è chiuso un cerchio, ma adesso penso che se ne apra un altro e speriamo sia glorioso come il primo”.