Divieto della rappresentazione multipla e tetto sulle commissioni: tutte le novità della FIFA sui procuratori dei calciatori

Con un comunicato ufficiale, la FIFA ha resto noto il nuovo regolamento in merito ai procuratori dei calciatori, che entrerà in vigore a partire da lunedì 9 gennaio. La prima novità riguarda l’introduzione dell’albo dei procuratori, al quale si potrà accedere tramite un esame specifico. Inoltre, ci sarà il divieto della rappresentanza multipla: un agente non potrà lavorare per più di una parte all’interno della trattativa, a meno che non si tratti di calciatore e squadra acquirente.

Infine, ma non meno importanti, le novità relative ai compensi. Sarà fissato un tetto sulla commissione, che non potrà essere superiore al 5% dello stipendio del calciatore assistito con ingaggio sotto i 200mila dollari, e non superiore al 3% con ingaggio sopra i 200mila dollari. Se l’agente invece rappresenterà sia il giocatore che la squadra acquirente il tetto alle commissioni sarà del 10% in caso di stipendio inferiore a 200mila dollari, e del 6% se supererà la soglia. Infine, se il procuratore rappresenterà il club venditore la commissione massima sarà pari al 10% del valore dell’operazione.