Djidji e il tocco col braccio in area: La valutazione di Arbitro e Var quantomeno discutibile. La gestione dei fuorigioco nel mirino della Fiorentina

La partita tra Torino e Fiorentina è stata diretta da Luca Massimi di Termoli.

L’episodio più controverso dell’intero incontro arriva poco dopo la rete del vantaggio viola. Cross di Saponara, davanti a lui c’è Djidji che tocca il pallone con il braccio destro: sul contatto non c’è alcun dubbio, arbitro e Var però hanno giudicato il braccio del giocatore attaccato al corpo e per questo non punibile. Decisione quantomeno discutibile.

Il pareggio del Torino arriva attraverso un’azione sviluppatasi sulla sinistra del fronte d’attacco granata. Buongiorno viene tenuto in gioco da Venuti al momento del passaggio di Ilic e non c’è fuorigioco.

A proposito dei fuorigioco, la gestione di queste situazioni ha fatto arrabbiare la Fiorentina che si è lamentata con arbitro e quarto uomo perché venivano sempre fischiati in maniera molto differita, sottoponendo i calciatori gigliati a sforzi per evitare di subire gol che potevano anche comportare il pericolo di infortuni. E questo anche quando l’offside di partenza era davvero netto.