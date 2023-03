“Dobbiamo recuperare chi è più indietro”: il chiaro messaggio di Italiano a Brekalo e Sottil, servono anche loro per il finale di stagione

Nell’ultima conferenza stampa prima della sosta, nel post partita di Fiorentina-Lecce, mister Vincenzo Italiano ha mandato un messaggio chiaro in vista della sosta ai giocatori che, per un motivo o per un altro, sono più indietro di condizione rispetto al resto del gruppo: “Dobbiamo recuperare chi è più indietro”.

Facile pensare che in primis la frase fosse rivolta a Josip Brekalo e Riccardo Sottil, che hanno trovato poco spazio nelle ultime partite. L’ex Wolfsburg deve recuperare la forma dopo diversi mesi di inattività in Germania, mentre Sottil è stato ai box diverse settimane per l’intervento alla schiena. Il reparto offensivo avrà bisogno di forze fresche e rotazioni continue per poter sopportare al meglio il tour de force.

Oltre a loro lo staff viola deve recuperare al meglio Aleksa Terzic dopo l’infortunio muscolare subito contro l’Hellas Verona, oltre a Gaetano Castrovilli, anche lui rientrato gradualmente dopo il grave infortunio della scorsa stagione e costretto nuovamente a stare fuori per un nuovo problema fisico nelle ultime settimane.

Servirà ogni singolo elemento della rosa della Fiorentina in vista di un finale di stagione pieno zeppo di impegni. L’unico assente sicuro, purtroppo, sarà Salvatore Sirigu, che si è lesionato il tendine d’Achille nell’amichevole di sabato.