Doccia freddissima per il Verona, che subisce il pareggio dell’Empoli al 96′ e rimane a rischio retrocessione. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata la partita al Bentegodi tra Hellas Verona ed Empoli. Doccia freddissima per gli uomini di Zaffaroni, che subiscono il pareggio al 96esimo della gara dopo essere andati in vantaggio con Gaich. A firmare l’1-1 uno sfortunato Magnani, che ha deviato un tiro avversario che sarebbe finito fuori. Un punto solo per i gialloblù che raggiungono lo Spezia a 31 punti. Saranno Roma-Spezia, Milan-Hellas ed eventualmente Lecce-Bologna, gare dell’ultima giornata, a decretare chi sarà la terza retrocessa dopo Cremonese e Sampdoria. Il Lecce oggi, però, ha l’opportunità di chiudere il discorso salvezza contro il Monza.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 86, Inter 69, Lazio 68, Milan 64, Atalanta 61, Roma 60, Juventus 59, Torino 53, Fiorentina 53, Monza 52, Bologna 50, Udinese 46, Sassuolo 45, Empoli 42, Salernitana 42, Lecce 33, Verona 31, Spezia 31, Cremonese 24, Sampdoria 19.