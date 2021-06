Dodici milioni per riscattare Lirola sono troppi per l’Olympique Marsiglia. La trattativa con la Fiorentina prosegue

Quale sarà il futuro del terzino di proprietà viola Pol Lirola? Come è noto il giocatore vorrebbe restare in Ligue One, precisamente all’Olimpique Marsiglia dove ha ben fatto nella seconda metà di stagione in prestito. Il portale transalpino le10sport.com riassume il quadro della situazione con alcuni aggiornamenti. Il presidente del club Pablo Longoria ha subito rifiutato di sborsare i 12 milioni di euro concordati con la Fiorentina in merito alla sua opzione di acquisto non obbligatoria.

Le sue intenzioni starebbero tutte nel trattare il più al ribasso possibile le condizioni per per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore al club francese. Dodici milioni sono ritenuti eccessivi, ma potrebbero esserci ancora i margini per trattare con la Fiorentina che deve ancora conoscere le volontà del nuovo allenatore sul terzino destro.