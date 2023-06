Dodô: “Abbiamo un’altra occasione e vogliamo portare a casa un trofeo. Se vinciamo la Conference farò un altro tatuaggio”

Il difensore della Fiorentina Domilson Cordeiro Dos Santos, decisamente più noto come Dodô, ha parlato in vista della finale di Conference League di mercoledì prossimo contro il West Ham.

Ecco le parole del terzino brasiliano, in un estratto raccolto dal TGR: “E’ una partita molto importante per noi e penso che dopo la finale con l’Inter abbiamo un’altra occasione per lavorare bene e portare a casa un trofeo. Un nuovo tatuaggio in caso di vittoria? Ho spazio sulla schiena e se vinciamo la finale di Conference mi farò lì un tatuaggio”.