Dodô: “Avevamo grandi motivazioni e si è visto, abbiamo giocato un bel calcio. Sono tornato bene dopo la squalifica”

Un commento anche al media ufficiale della Fiorentina per Dodô, tornato dopo la squalifica:

“Stasera la Fiorentina stava meglio della Lazio, è un buon pareggio e pensiamo alla prossima gara. Il mister ci ha detto per tutta la settimana che dovevamo cambiare atteggiamento, per noi era una partita difficile però è la dimostrazione che possiamo fare un bel calcio contro tutti. Ritorno dopo la squalifica? Non sono né il primo, né l’ultimo a prendere un rosso ma ho una mentalità forte. Sono tornato a giocare senza problemi.

E’ un punto importante, abbiamo giocato un bel calcio e mercoledì ci aspetta la Coppa Italia. Si vedevano le grandi motivazioni che avevamo”.