Dodò è pronto a sbarcare in viola, ma prima va ceduto Pulgar. La Fiorentina prova a chiedere una deroga

Il futuro terzino destro della Fiorentina Dodò sta trascorrendo questi giorni di attesa a Milano in attesa di sapere se se approderà in viola tramite deroga o tesseramento diretto. La Gazzetta dello Sport di oggi sottolinea quanto sia ancora difficile sbilanciarsi sulla data precisa sullo sblocco burocratico o sulle visite. L’operazione è stabilita su 14,5 milioni più 3 di bonus) da versare allo Shakhtar Donetsk, mentre per lui l’accordo sarà quinquennale superiore al milione e mezzo più bonus a salire. Anche il tecnico viola Italiano ieri in un’intervista si è sbilanciato sull’imminente arrivo del giocatore.

L’arrivo del laterale brasiliano dipende però tutto dal centrocampista Erick Pulgar. La Fiorentina si sta infatti muovendo per ottenere la deroga e piazzare allo stesso tempo extracomunitario in uscita. Il giocatore cileno sembra essere vicino a trasferirsi al Flamengo. La trattativa sta piano piano prendendo forma, ma il club viola ha fretta di sbloccare gli aspetti burocratici e far aggregare così Dodò alla rosa di Italiano.