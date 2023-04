Dodô entusiasta anche fuori dal campo: “Complimenti alla squadra, continuiamo così alla ricerca dei nostri sogni”

Uno dei migliori in campo nel pareggio contro l’Atalanta, anche, e soprattutto, in fase difensiva. Dodô ha strappato un’altra volta gli applausi di tutto il Franchi, esprimendosi alla fine del match in questo modo sui social:

“Complimenti alla squadra, grande partita. Continuiamo così, aggiungendo punti in Seria A, alla ricerca dei nostri sogni. Forza Viola”.