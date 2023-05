Dodô: “I primi sei mesi alla Fiorentina mi hanno dato fastidio, ma Italiano mi diceva sempre di stare tranquillo. Conference? E’ il sogno di tutto lo spogliatoio vincere la coppa”

Il terzino destro della Fiorentina, Dodo, ha parlato nel giorno che anticipa la gara contro il Basilea di Conference League. Sentite cosa ha raccontato:

“Una semifinale europea è l’occasione giusta per mostrare il nostro calcio: vogliamo dare grandi soddisfazioni ai tifosi. Quando sono arrivato ho avuto l’appoggio di tutti qui. I primi sei mesi mi hanno dato fastidio, ma il mister mi diceva di stare tranquillo. Non è stato facile, ma credendo in me stesso e grazie al supporto degli altri ho ritrovato la fiducia“.

E ancora: “Siamo tutti concentrati per fare una grande esibizione domani. Per me è sempre bello giocare questo tipo di partite in Europa. Ed è il sogno di tutti vincere questa coppa. Vogliamo fare una grande prestazione per i nostri tifosi.

Infine: “Conference League? Mi è piaciuto molto quando a Sivas siamo riusciti a ribaltare la sfida contro un intero stadio che faceva il tifo contro di noi. Quel tipo di partite che ricordo volentieri”.