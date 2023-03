Dodô: “Italiano vuole gente forte con la testa, ha cambiato la nostra mentalità ed è simile a De Zerbi. La nostra svolta? Dopo i Mondiali in Qatar ci siamo detti che…”

Il terzino destro della Fiorentina, Dodô, ha cambiato passo nell’ultimo periodo, così come fatto dalla formazione viola.

“Siamo tutti in fiducia, tutta la squadra – racconta il brasiliano a Calciomercato.com – Dopo il mondiale in Qatar ci siamo detti con di dover tornare forti, perché non potevamo sbagliare. Dovevamo dare di più, tutti. Adesso stiamo facendo bene, e possiamo dare ancora di più, io ma anche tutti i miei compagni”.

Dodô mette a confronto De Zerbi, che ha avuto allo Shakhtar e Italiano: “Sono due tecnici simili. Con De Zerbi sono stato solo sei mesi ma ho capito che è un grande allenatore e ha fatto grandissime cose allo Shakhtar nonostante il poco tempo. Ha cambiato la mentalità di tutti i calciatori. Ha portato una mentalità forte. La stessa che ci ha portato Italiano alla Fiorentina. È uno che parla sempre coi calciatori. Vuole gente forte con la testa, cosa che permette di dare il meglio in campo. E infatti ora giochiamo benissimo. Io ho fatto una grande stagione lo scorso anno. Ora possiamo addirittura portarci a casa due trofei. Dobbiamo lavorare tantissimo per riuscirci in questo finale di stagione”.