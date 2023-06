Dodô: “Le finali si affrontano con mentalità e intelligenza, spero che i tifosi a Praga ci spingano verso il trofeo. Vi dico con chi festeggio se la vinciamo”

Domilson Dodo, difensore brasiliano della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società gigliata in vista della finale di Conference League contro il West Ham. Sentite come si sta preparando il ‘mattatore’ dello spogliatoio viola:

“Spero che i tifosi ci diano una grande mano a Praga per dare il nostro meglio e portare a casa un trofeo. Sono molto felice di giocare questa finale, tutti siamo in fiducia per questa sfida. Una finale va affrontata con mentalità, intelligenza e giocando il nostro miglior calcio“.

E ancora: “Contro il West Ham, vorrei trovare i miei migliori dribbling, riuscire nelle mie corse. Se vinciamo? Faccio un balletto con Nico (Gonzalez ndr), Igor, Arthur (Cabral ndr) e ovviamente anche con i nostri tifosi”.