Dodô: “Mi mancava fare gol, Italiano mi ha sempre detto che sarei tornato quello di prima. Possiamo vincere entrambi i trofei”

Il terzino della Fiorentina Dodô, che contro la Sampdoria ha segnato il suo primo gol con la maglia viola, ha parlato a DAZN la vittoria contro i blucerchiati per 5-0 partendo dal suo nuovo look con i capelli colorati di viola: “Questo look l’ha deciso Cabral. Li ho fatti così ieri perché sapevo che oggi sarebbe stata una grande partita, siamo in finale e abbiamo un grande obiettivo. “Mi mancava fare gol, oggi è una grande serata per tutta la squadra. Italiano mi parla per tirare fuori il meglio di me. Mi ha sempre detto che i primi mesi sarebbero stati complicati, ma che poi sarei tornato quello di prima”.

E prosegue: “Ai tifosi dico soltanto grazie, sia che giochiamo in casa o in trasferta sono sempre tanti e ci sostengono sempre. Possiamo alzare tutti e due i trofei, sia Coppa Italia che Conference League. Terrò i capelli colorati di viola per un po’ di tempo.”