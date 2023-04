Dodô multato e per le escandescenze di Allegri? La mano morbida del giudice sportivo verso l’allenatore bianconero

Sebbene non sarà della finale dopo l’eliminazione contro l’Inter, a Massimiliano Allegri è andata bene perché dal giudice sportivo è arrivata una certa clemenza dopo il finale arroventato del match di San Siro. Tra le sanzioni della giustizia del football infatti, è stato punito correttamente Dodô per la simulazione in area contro la Cremonese ma non il tecnico bianconero, che tra uscita dal campo e tunnel si era rivolto con toni esagitati e frasi offensive nei confronti di alcuni dirigenti nerazzurri. Nessuna multa e nessuna punizione per Allegri dunque, che la finale non la salterà perché non qualificatosi ma che sarà regolarmente in panchina nel prossimo impegno di campionato della Juventus.