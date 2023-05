Dodô: “Perché non ho più i capelli viola? Ora è il momento di concentrarsi solo sul Basilea. Adesso sono al 90% ma spero di raggiungere il mio massimo entro la fine della stagione”

Dodo, difensore e vero mattatore della Fiorentina targata Vincenzo Italiano, ha parlato dei suoi primi mesi a Firenze, fra difficoltà, rinascita e chicche dai tifosi viola:

“Capelli? Ho tolto il viola perché ora mi devo concentrare per domani. Dopo la partita vedrò di che colore farmeli. Cabral? E’ bello stare insieme a lui come con Igor. È in gran fiducia e sta facendo girare bene tutta la squadra”.

Sui tifosi viola: “Mi hanno sempre fornito appoggio e fiducia. Ho un amico, che lavora in un supermercato della città, che mi racconta che i tifosi mi adorano quando mi vedono correre in su e in giù per il campo“.

Infine un commento su un suo vecchio allenatore: “Sia De Zerbi che Italiano sono allenatori bravi. A tutti e due piace giocare la palla, da quando sono qui il mister mi ha dato via libera per farlo. Adesso mi sento al 90% del mio potenziale, ma spero di arrivare al 100% per il finale di stagione“.